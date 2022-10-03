Песков заявил, что обсуждение мирного договора с Японией сейчас невозможно | 360°

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Мир
03 октября 2022, 14:20
Запад все чаще отказывает Украине. Никто не хочет дружить с разжигателем третьей мировой
Подмосковье
03 октября 2022, 14:20
Врачи из Ногинска спасли пациентку с 40-сантиметровой опухолью
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Спецоперация
03 октября 2022, 14:15
Кремль ответил на критику военных Кадыровым
Подмосковье
03 октября 2022, 14:12
Минэкологии опровергло информацию о росте поголовья медведей в Подмосковье
Мир
03 октября 2022, 14:09
Литва решила выслать временного поверенного в делах России
Спецоперация
03 октября 2022, 14:09
«Как долго мы вас ждали». Жители ДНР встретили мобилизованных бойцов пирожками
Подмосковье
03 октября 2022, 14:08
Более 54 тысяч обращений по поводу частичной мобилизации поступило в Подмосковье
Подмосковье
03 октября 2022, 14:04
Детский технопарк и кампус откроют в физтех-лицее в Долгопрудном в 2023 году
Подмосковье
03 октября 2022, 14:02
Газ по президентской программе пришел еще в 11 населенных пунктов Подмосковья