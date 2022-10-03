Песков заявил, что обсуждение мирного договора с Японией сейчас невозможно | 360°

Власть 03 октября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Песков заявил, что обсуждение мирного договора с Японией сейчас невозможно Представитель Кремля Песков отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией unsplash

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В нынешних условиях нет возможности для обсуждения мирного договора с Японией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что власти островного государства вводят антироссийские санкции и оказывают военную помощь Украине, сообщил ТАСС.

По словам Пескова, Япония заняла место «рядом с группой недружественных стран» и сама превратилась в такое государство. Из-за этого Россия реализует режим, соответствующий таким партнерам.

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«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — подчеркнул представитель Кремля.

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В понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией. Он признал, что из-за ситуации на Украине российско-японские отношения оказались на низком уровне, но это не помешает стремлению решить «территориальную проблему».

Антироссийские санкции являются «обоюдоострым оружием», заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что ограничения возвращаются бумерангом к тем, кто их вводил.

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