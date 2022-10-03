Япония сообщила о намерении заключить мирный договор с Россией | 360°

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Япония сообщила о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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Несмотря на ухудшение двусторонних отношений, правительство Японии собирается придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, передало РИА «Новости».

«Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал он в программной речи на открытии внеочередной, 210-й сессии парламента.

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В конце сентября правительство Японии утвердило новый пакет антироссийских санкций. В него внесли 21 организацию из сферы оборонно-промышленного комплекса, а также запрет на поставку товаров, которые можно использовать в создании химического оружия.

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В июле правительство Японии уже расширяло список санкций против России и Белоруссии. В него включили 90 физических и юридических лиц. Власти заморозили активы людей, причастных к «дестабилизации обстановки на востоке Украины», наложили запрет на экспорт для некоторых компаний и оказание бухгалтерских услуг, а также эмбарго на ввоз золота из России.

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