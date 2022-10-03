Песков назвал «обоюдоострым оружием» санкции против России | 360°

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Песков назвал «обоюдоострым оружием» санкции против России

Представитель Кремля Песков предрек новые незаконные санкции против России

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Власти не сомневаются, что против России введут новые незаконные санкции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что на персональные ограничения в его семье уже не обращают внимания, сообщил ТАСС.

«У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс», — рассказал об антироссийской кампании Песков. Он подчеркнул, что санкции — это «обоюдоострое оружие».

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На Западе уже поняли, что «можно себе в ногу стрелять до бесконечности», добавил представитель Кремля. Он напомнил, что ограничения против России возвращаются бумерангом тем, кто их вводил. Ответные действия выражаются в высокой инфляции, голоде и энергетическом кризисе, заявил Песков.

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Россия применит ядерное оружие только в соответствии с соответствующей доктриной, рассказал пресс-секретарь президента. По его словам, власти будут придерживаться установленных внутренних норм и не отступят от них. Он не уточнил, о каких именно пунктах доктрины идет речь.

Дмитрий Песков

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