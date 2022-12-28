Власть 28 декабря 2022, 13:55 Песков заявил, что «мирный план» по Украине должен учитывать вхождение новых регионов в состав РФ Представитель Кремля Песков: мирный план по Украине должен учитывать новые регионы РФ РИА «Новости»

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«Мирный план» по Украине может существовать только при условии, если он учитывает вхождение четырех новх регионов в состав России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Пока нет никакого „мирного плана“ Украины, давайте начнем с этого», — ответил представитель Кремля на вопрос прессы по поводу соответствующей инициативы украинских властей.

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Песков добавил, что подобный план не может существовать, если не учитывает «сегодняшних реалий», то есть присоединения новых территорий к России. План, который этого не включает, «не может претендовать на то, чтобы быть мирным», уверен пресс-секретарь главы государства.

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Накануне стало известно, что МИД Украины предложил в феврале провести «мирный саммит» на площадке ООН, причем впустить на него Россию только на определенных условиях. Немецкие СМИ предположили: украинские власти поняли, что европейские страны устают их поддерживать, и решили создать видимость дипломатии.