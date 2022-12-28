Мир 28 декабря 2022, 13:22 «Саммит мира» понадобился Зеленскому для создания видимости дипломатии Frankfurter Rundschau: президент Украины Зеленский предложил «саммит мира» ради выгоды Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти Украины поняли, что все больше стран устали их поддерживать и задумались о мирном решении конфликта, поэтому предложили провести «саммит мира». Цель этого мероприятия не в подготовке к переговорам с Россией, а в получении выгоды, заявила немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Киевский режим, по словам автора статьи, не заинтересован в диалоге. Он стремится к тому, чтобы сохранить поток военной и финансовой помощи со стороны западных стран. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский захотел провести международный «саммит мира» — ради дипломатической и политической выгоды, а не переговоров о мире.

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Автор заявил, что помощь Украине стала для европейцев обременительной и они захотели избавиться от этого груза. Поэтому жители некоторых стран открыто выступили за переговоры. Однако, считает журналист, устраивая саммит, им не стоит обольщаться — нужно раз за разом напоминать об истинных целях киевского режима.

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МИД Украины предложил провести саммит в феврале на площадке ООН при посредничестве генсека Антониу Гутерриша. Руководитель представительства ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что так киевский режим попытался вовлечь международную организацию в конфликт.