Число новых случаев коронавируса в России превысило 7 тысяч

В России за сутки подтвердили 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах. Это самый высокий показатель с середины июля. С начала эпидемии инфекцию нашли у 1 136 048 россиян. Многие из наших соотечественников переносили болезнь бессимптомно.

От COVID-19 скончались 20 056 жителей РФ. За последние 24 часа жертв заболевания стало на 108 больше. Выздороветь удалось 934 146 инфицированным. За прошедший день врачи отпустили домой еще 4317 пациентов.

В Москве подтвердили 1560 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 224, в Московской области — 208. В Ростовской области у врачей стало на 187 пациентов с коронавирусом больше, в Нижегородской — на 168.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 25 сентября, по данным Роспотребнадзора, в России провели свыше 44,3 миллиона лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 374 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остается 222 601 человек из-за подозрения на коронавирус.

Только в Московской области анализов на COVID-19 уже провели 2 285 587. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на коронавирусную инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

В Москве будут более строго контролировать соблюдение масочного режима как в транспорте, так и в магазинах. В столице по-прежнему действуют ограничения на массовые мероприятия, а пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями с 28 сентября попросили оставаться дома. Мэр столицы Сергей Собянин призвал руководство предприятий снова перевести сотрудников на удаленку.