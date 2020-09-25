Гинцбург назвал причины резкого роста заболеваемости COVID-19

Нехватка витамина D, транспортные потоки и большая восприимчивость к болезни осенью стали причинами роста заболеваемости коронавирусом. Своим мнением поделился директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Его слова передало РИА «Новости».

Ранее представитель Роспотребнадзора заявил, что второй волны коронавируса нет, но и эпидемия новой инфекции тоже никуда не ушла. Поэтому мэр Москвы решил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Также Собянин призвал руководителей компаний перевести сотрудников на удаленку. В первую очередь это касается пенсионеров и людей, находящихся в группе риска.

Тем не менее россияне выступили против жесткого карантина из-за роста случаев COVID-19. Однако каждый шестой, наоборот, счел подобные меры уместными.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, как определить, что вторая волна началась. Если зараженных становится больше, чем выздоровевших, то можно предполагать вторую волну, по ее мнению. Но эксперт считает, что в России еще первая волна не закончилась.