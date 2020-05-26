Песков узнает о здоровье Кадырова

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он лечился от COVID-19. Он уже приступил к работе и в ближайшее время собирается узнать, как чувствует себя Рамзан Кадыров.

«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией [о состоянии Кадырова]. Я просто ничего не знаю о состоянии его здоровья, но обязательно справлюсь», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Глава президентской службы не стал уточнять, где его лечили от последствий заражения коронавирусом. Он заявил, что лежал в одной из столичных клиник. Песков поблагодарил врачей, которые его вылечили, и поддерживавших все это время добрыми словами людей.

О том, что у Пескова выявили COVID-19, стало известно 12 мая. Заболела и его жена Татьяна Навка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней не появлялся на публике. Крупные СМИ сообщили, что руководителя кавказской республики экстренно доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова.