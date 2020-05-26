Песков узнает о здоровье Кадырова
«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией [о состоянии Кадырова]. Я просто ничего не знаю о состоянии его здоровья, но обязательно справлюсь», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.
Глава президентской службы не стал уточнять, где его лечили от последствий заражения коронавирусом. Он заявил, что лежал в одной из столичных клиник. Песков поблагодарил врачей, которые его вылечили, и поддерживавших все это время добрыми словами людей.
О том, что у Пескова выявили COVID-19, стало известно 12 мая. Заболела и его жена Татьяна Навка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней не появлялся на публике. Крупные СМИ сообщили, что руководителя кавказской республики экстренно доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова.