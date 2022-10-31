Песков усомнился в возможности действия зерновой сделки без участия России | 360°

Власть 31 октября 2022, 15:24 Песков усомнился в возможности действия зерновой сделки без участия России Представитель Кремля усомнился в возможности действия зерновой сделки без участия России piqsels

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Зерновая сделка вряд ли будет нормально функционировать без участия России, ведь российская сторона больше не сможет давать гарантии безопасности судов в определенных районах судоходства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Турции продолжить действие соглашения без Российской Федерации. Об этом сообщила газета «Известия».

По его словам, без России соглашение примет более рискованный и негарантированный характер. Он подчеркнул, что киевский режим делал все для срыва сделки.

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«Вы видите действия украинской стороны, именно ими украинская сторона шла к срыву сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу доверия к безопасности», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что контакты с ООН и турецкой стороной продолжаются по линии дипломатического и других ведомств. Он пояснил и заявление российских властей о готовности и дальше оказывать поддержку странам Африки.

«Было также заявление нашего министра сельского хозяйства о готовности компенсировать выпадающие объемы для беднейших стран. Хотел бы напомнить, что лишь небольшая доля в этой сделке шла в беднейшие страны», — сказал он.

Пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос будут дальше прорабатывать.

Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после того, как ВСУ в этот день открыли огонь по гражданским судам в Севастополе и кораблям Черноморского флота.

Утром 31 октября стало известно, что первому судну разрешили движение после возобновления инспекций в рамках зерновой сделки, но уже без участия РФ.