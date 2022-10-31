Важное 31 октября 2022, 11:59 Первое судно после выхода России из зерновой сделки получило разрешение на движение — СМИ Reuters: первое судно после выхода РФ из зерновой сделки получило разрешение на движение

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Первое судно получило разрешение на движение после возобновления контроля по продуктовой сделке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Организации Объединенных Наций (ООН).

Агентство чуть ранее 31 октября написало, что турецкие специалисты и представители ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после того, как РФ приостановила свое участие в реализации договоренностей.

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Накануне представительство Организации Объединенных Наций в Совместном координационном центре заявило, что делегации Украины, Турции и ООН утвердили на этот понедельник график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Министерство национальной обороны Турции уточнило, что досмотр судов с зерном, которые находятся на рейде Стамбула, планируют продолжить также 31 октября.

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган подчеркнул, что страна продолжит прилагать усилия для доставки на мировые рынки зерна. Об этом он сказал во время выступления в Стамбуле. Прямой эфир вел телеканал TRT.