Белому дому необходимо меньше интересоваться «Северным потоком — 2» и обратить внимание на себя. Так заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указав, что Америка осталась без тепла и электричества из-за аномальных погодных условий.

«Здесь бы газ не помешал», — говоря о ситуации с морозами в городах Хьюстон и Остин в штате Техас сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Также Песков сказал, что «Северный поток — 2» является хорошим проектом, который «касается энергетической безопасности европейского континента, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями».

Также он напомнил о бесчисленных заявлениях немецких властей о необходимости завершения строительства газопровода. «Под завершением имеется в виду то, что его все-таки нужно достроить и запустить», — добавил Песков.

Накануне, 16 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что позиция США по «Северному потоку — 2» не изменилась и Байден ясно дал понять, что этот газопровод — «плохая сделка». По ее словам, США продолжают следить за действиями по завершению его строительства или проведению сертификации газопровода. Псаки подчеркнула, что если такие действия будут иметь место, тогда Вашингтон будет решать вопрос о введении санкций.

Огромное количество снега и холод пришли не только в Россию. Ледяные бури обрушились и на южные штаты Америки. Особенно пострадал Техас. Живущая в пригороде Остина, городке Леандер, уроженка России Елена рассказала, как им с мужем сейчас приходится адаптироваться к новым условиям в доме без водоснабжения и электричества.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.