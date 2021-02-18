США намерены содействовать снижению зависимости Европы от российского газа

США намерены поддерживать крупные инфраструктурные проекты, которые будут содействовать снижению зависимости Европы от российского газа. Об этом в ходе форума «Афинские энергетические диалоги» заявил американский посол в Греции Джеффри Пайетт.

Высказывания главы дипмиссии опубликовала пресс-служба посольства на своем сайте.

Пайетт выразил мнение, что сотрудничество Штатов и Греции должно стать еще сильнее. Он напомнил, что американский лидер Джо Байден «намерен еще больше углубить стратегические отношения» между двумя государствами.

Кроме того, Пайетт заметил, что сейчас США снова вернулись в Парижское соглашение по климату. Он отметил, что администрация Байдена критическое важное значение придает тому, как США и Европа вместе работают над достижением общих целей в области климата.

По словам Пайетта, он очень гордится тем фактом, что Штаты стали крупнейшим импортером сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию.

Он напомнил, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что позиция США по «Северному потоку — 2» не изменилась и Байден ясно дал понять, что этот газопровод — «плохая сделка».

«Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, а также потому что это идет вразрез с заявленными самим Европейским союзом целями в области энергетики и безопасности», — утверждал Пайетт.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.