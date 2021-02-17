В Техасе топят снег, чтобы помыться. Жители штата остались без воды и света из-за морозов

Огромное количество снега и холод пришли не только в Россию. Ледяные бури обрушились и на южные штаты Америки. Особенно пострадал Техас. Живущая в пригороде Остина, городке Леандер, уроженка России Елена рассказала, как им с мужем сейчас приходится адаптироваться к новым условиям в доме без водоснабжения и электричества.

Техас накрыли снегопады

Непогода пришла на юг США еще в конце прошлой недели. Из-за сильного ветра администрация округа попросила жителей оставаться дома, чтобы не попасть под падающие ветки деревьев. Кроме усилившегося ветра, сильно упала температура воздуха. Замерз даже флаг, висящий перед домом, а на траве появилась изморозь.

А после в Техасе начались сильные снегопады, что необычно для субтропического климата. Судя по фотографиям, которые прислала Елена, дело происходит как будто не в южном штате, а сегодня в Москве.

По словам Елены, в доме несколько дней не было электричества и водоснабжения. Но если свет дали вчера вечером, то воды так и нет — замерзли трубы.

«Не можем помыть посуду, постирать и помыться. Вчера растопили снег и наконец хотя бы ополоснулись», — рассказала Елена. По ее словам, снег приходится топить и для смыва в туалете.

Источник фото: телеканал «360»

«Вчера решили съездить в магазин. На двери объявление, что, извините, не работаем. Поехали в ближайший супермаркет, он был открыт. Я отстояла в очереди больше часа», — поделилась Елена.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, американцы оказались очень отзывчивыми. Когда машина на парковке магазина начинала буксовать, люди выбегали из очереди и помогали ее выталкивать.

Источник фото: телеканал «360»

Даже несмотря на то, что для покупки продуктов приходится отстаивать огромные очереди, действует лимит в две единицы продуктов в одни руки, то есть две буханки хлеба, две упаковки молока, две бутылки воды и так далее.

Так как в доме электрическая плита, то Елена приноровилась готовить тосты с ветчиной на открытом огне камина. Ее муж Джери сначала был шокирован таким методом, но потом ему даже понравилось.

Источник фото: телеканал «360»

Многие американцы вынуждены покидать свои дома и отправляться в гостиницы, где есть генераторы, так как жить без воды и электричества оказалось очень тяжело. Елена рассказала, что пока она стояла в очереди, муж пытался снять номер хотя бы на один день. Но все отели предлагали только три-четыре дня, так как номера уже разобрали.

«Пока я стояла в очереди в супермаркет, муж обзвонил около 20 гостиниц, но мест нет. Вчера вечером нашел одну, но только с завтрашнего дня. Завтра уезжаем на четыре дня», — поделилась своей радостью Елена. Ближайшие несколько дней ей вместе с мужем не придется набирать и топить снег, чтобы помыться.

Еще одна уроженка России, Жанна, живет в пригороде Хьюстона с тремя детьми. Ей пришлось сутки провести в своем доме, который оказался отрезан от электричества и тепла.

«Первые сутки мерзли дома, абсолютно оторванные от мира, не имея доступа к интернету. Вторые сутки скитались по знакомым, у которых было электричество. Вчера вечером наконец-то нас подключили, а потом опять отключили на несколько часов», — рассказала она.

Жанна подчеркнула, что практически весь штат оказался в ужасной ситуации. Температура в ее доме опустилась до +9 градусов. У одной из ее подруг, которая недавно родила ребенка, было еще холоднее — не выше +6.

«Ни воды, ни света, ни отопления. Еще и лед на дорогах. Отсутствие навыков вождения в таких условиях и летняя резина на машинах — это очень серьезная проблема», — рассказала Жанна.

Она отметила, что в какой-то момент без света и тепла остались до четырех миллионов жителей Техаса. Сейчас она ждет объяснения властей, почему произошла такая ситуация.

Проблемы чистой энергетики

Техас известен не только своей нефтедобычей. Электричеством штат обеспечивают ветряки и газовые энергоблоки. Но пришедшая в регион непогода заморозила ветряные электростанции, а поставки газа снизились из-за сложностей в логистике.

Оператор электросетей штата уже призвал жителей экономить электроэнергию. Ее не только недостаточно, но многие начали использовать обогреватели, чтобы согреться.

«У нас очень серьезная ситуация из-за замороженных ветряных турбин и ограниченных поставок природного газа для энергоблоков», — заявили в ведомстве.



Там пояснили, что из 25 тысяч мегаватт, которые вырабатывают ветряки, доступно менее половины. Чтобы растянуть остатки энергии, пока погода не наладится, власти штата ввели режим веерных отключений.

Прогнозы метеорологической службы США пока не радуют жителей. Сильный снегопад и ледяной дождь могут остаться в центральной и восточной частях страны до ближайшего понедельника.