Песков: у Путина есть банковские вклады

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина есть банковские вклады. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«У президента есть банковские вклады», — сказал он.

Ранее глава государства Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за минувший год. Уточняется, что в 2020 году из-за пандемии Путин продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. В этом году сроки переноситься не будут. По данным информагентства, декларации будет опубликованы через две-три недели.

Также в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заработал 815 тысяч долларов. Декларацию о доходах главы государства опубликовал офис украинского лидера.

Семья украинского президента в том числе продала недвижимость и земельный участок в Иванковичах за 13 470 600 гривен (около 485 тысяч долларов).

Зарплата Зеленского за минувший год равнялась 336 тысячам гривен — это порядка 12 тысяч долларов. Еще 4 633 832 гривны, или 165 тысяч долларов, дохода президенту принесли поступления за авторские права.