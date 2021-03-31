Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Глава государства Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за минувший год. Об этом сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что в 2020 году из-за пандемии Путин продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. В этом году сроки переноситься не будут. По данным информагентства, декларации будет опубликованы через две-три недели.

ИА НСН напомнило, что в 2019 году президент задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей.