Зеленский раскрыл свои доходы за 2020 год

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заработал 815 тысяч долларов. Декларацию о доходах главы государства опубликовал офис украинского лидера.

В документе указано, что сам Зеленский и члены его семьи получили 22 747 791 гривну. По текущему курсу этот как раз порядка 815 тысяч долларов.

Семья украинского президента в том числе продала недвижимость и земельный участок в Иванковичах за 13 470 600 гривен (около 485 тысяч долларов).

Зарплата Зеленского за минувший год равнялась 336 тысячам гривен — это порядка 12 тысяч долларов. Еще 4 633 832 гривны, или 165 тысяч долларов, дохода президенту принесли поступления за авторские права.

В 2020 году благодаря сдаче в аренду имущества на территории Украины семья главы государства заработала 2 673 730 гривен, или 95 тысяч долларов. Родственники Зеленского также получили проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа — 442 109 гривен (15 тысяч долларов).

Заработная плата и поступления за авторские права жены президента Елены Зеленской составили 953 900 гривен (34 тысячи долларов). А общая сумма доходов семьи Зеленского в 2020 году, не считая продажу недвижимости, оказалась более чем вдвое выше прошлогодних значений — 9 073 553 против 19 987 136 гривен.

В декларации украинского лидера появился новый объект недвижимости — государственная дача на правах пользования.