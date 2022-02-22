Песков сообщил, в каких границах Россия признала ЛНР и ДНР

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых они себя провозглашали. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — сказал он, отвечая на вопрос, о каких границах при признании независимости ЛНР и ДНР идет речь — о фактических или границах Луганской и Донецкой областей. Его процитировало РИА «Новости».

Российский президент Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения к соотечественникам сообщил о признании РФ суверенитета ЛНР и ДНР. До этого он провел заседание Совета безопасности РФ по этой теме.

Песков высказал мнение, что, по всей видимости, Путин остался доволен итогами встречи. Также представитель Кремля рассказал, что заседание шло по телевидению не в прямом эфире. Оно состоялось днем, а показали мероприятие только вечером.

«Действительно, не было плашек „прямой эфир“, потому что оно не показывалось в прямом эфире. И все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир. Вы знаете, что обычно заседание Совета безопасности транслируется в виде только выступлений главы государства. Никогда никакие другие выступления не показывались», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что некоторых моментов зрители не увидели. При этом он подчеркнул, что показ заседания был беспрецедентной открытостью, продиктованной экстраординарностью темы.