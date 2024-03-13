Важное 13 марта 2024, 12:56 Песков сообщил о подготовке к визиту Путина в Турцию Песков: четкие сроки визита Путина в Турцию пока не согласовали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный визит президента Владимира Путина в Турцию готовили давно. Сроки поездки предстоит согласовать по дипломатическим каналам, сообщил на брифинге пресс-секретарь администрации Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Визит давно готовится, мы тоже ждем этого визита. Мы ждем этих российско-турецких контактов на высшем уровне. <…> В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет. Они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам», — сказал он.

Реклама

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом много актуальных тем. Прежде всего, двусторонние и торгово-экономические отношения. По его словам, эти направления нуждались во внимании глав государств. Пресс-секретарь заявил, что на встрече поднимут тему международной и региональной ситуации.

Администрация президента Турции сообщала о подготовке к визиту российского лидера. В республике рассчитывали, что он приедет сразу после выборов.