Мир 13 февраля 2024, 07:55 Стало известно, когда может состояться визит Путина в Турцию В Турции заявили, что ждут Путина после выборов РИА «Новости»

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Власти Турции полагают, что встреча президента Владимира Путина с его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится сразу после выборов. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. Его слова привело РИА «Новости».

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах», — пояснил он.

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В России с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. А в Турции на конец того же месяца запланировано голосование на выборах в местные органы самоуправления.

В Кремле пояснили, что визит Путина в Турции готовится, его сроки будут определены с учетом электорального цикла в России. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и не менее двух раз в год встречаются лично, чтобы обсудить широкой круг вопросов экономического характера, а также мировую повестку.

Источник в Турции из дипломатических кругов отмечал, что он может состояться в апреле-мае.