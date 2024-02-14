Важное 14 февраля 2024, 17:16 Визит Путина в Турцию до президентских выборов допустили в Кремле Песков: Путин может посетить Турцию до президентских выборов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Турцию до выборов главы государства. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил Life.

«Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (до выборов президента России. — прим. ред.)», — сказал Песков.

Реклама

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что сроки поездки пока не определили, но к визиту в Кремле готовятся.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отмечали, что его российский коллега посетит страну сразу после выборов.

В России президентские выборы состоятся в марте. Голосование будет трехдневным, свой выбор россияне смогут сделать 15, 16 и 17 числа. На пост главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

В Турции на конец первого весеннего месяца запланировали выборы в органы местного самоуправления.