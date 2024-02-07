Власть 07 февраля 2024, 13:36 Песков счел примечательным отказ Швеции от расследования ЧП на «Северных потоках» Песков: отказ Швеции расследовать ЧП на «Северных потоках» примечателен РИА «Новости»

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Решение Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» примечательно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что теперь стоит пронаблюдать, «насколько скрупулезно» продолжит работу Германия.

«Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение [Швеции] примечательное. И примечательно, что таким образом оно (расследование — прим.ред.) было прекращено», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

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Он добавил, что ФРГ потеряла «очень важный актив», немецкие фирмы участвовали в «совместном предприятии», которое выступало оператором взорванных труб. Пострадали и фирмы, и налогоплательщики, компании теряют рентабельность без получения газа через «Северные потоки».

Швеция официально объявила о прекращении расследования ЧП на газопроводах, в то время как Германия отчиталась о его продолжении.