Мир 07 февраля 2024, 12:32 Швеция прекратила расследование подрыва «Северных потоков» РИА «Новости»

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Прокуратура Швеции официально заявила о прекращении расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом написало местное издание Aftonbladet.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование по факту грубой диверсии», — говорится в публикации.

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Решение объяснили невозможностью установить подозреваемых в стране. Прокурор Матс Юнгквист указал: нет никаких свидетельств о том, что к атаке были причастны Швеция или шведские граждане, написал RT. Еще одним основанием для прекращения дела стало то, что саботаж не был направлен против интересов Швеции.

Прокуратура страны сделала вывод о том, что дело о ЧП на «Северных потоках» не относится к шведской юрисдикции.

О том, что Швеция намерена приостановить расследование, ранее сообщали СМИ. При этом в Германии его продолжили, хотя отказываются предоставлять какие бы то ни было дополнительные сведения о ходе дела.