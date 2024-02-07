07 февраля 2024, 12:32
Швеция прекратила расследование подрыва «Северных потоков»
Прокуратура Швеции официально заявила о прекращении расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом написало местное издание Aftonbladet.
«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование по факту грубой диверсии», — говорится в публикации.
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Решение объяснили невозможностью установить подозреваемых в стране. Прокурор Матс Юнгквист указал: нет никаких свидетельств о том, что к атаке были причастны Швеция или шведские граждане, написал RT. Еще одним основанием для прекращения дела стало то, что саботаж не был направлен против интересов Швеции.
Прокуратура страны сделала вывод о том, что дело о ЧП на «Северных потоках» не относится к шведской юрисдикции.
О том, что Швеция намерена приостановить расследование, ранее сообщали СМИ. При этом в Германии его продолжили, хотя отказываются предоставлять какие бы то ни было дополнительные сведения о ходе дела.
Газопровод Северный поток — 2
Швеция
Северный поток
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