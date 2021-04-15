Песков рассказал о здоровье Путина после второй прививки от коронавируса

Побочные эффекты после введения второго компонента вакцины от коронавируса у президента России Владимира Путина не появились. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сегодня у президента напряженный рабочий день, поэтому можно констатировать, что со здоровьем у него все в порядке.

«Никаких побочных эффектов нет», — привел слова Пескова ТАСС.

В минувшую среду, 14 апреля, Владимир Путин объявил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Он отметил, что врачи рассказали ему, что хороший иммунный ответ появился еще после первой инъекции.

Первый укол президенту России сделали 23 марта. Путин заявил, что после прививки был только легкий дискомфорт в левом плече.

Каким именно препаратом привился российский лидер, неизвестно, но его представители заявляли, что это была отечественная вакцина.

В России на сегодняшний день зарегистрировано три препарата от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова. Все они предусматривают введение в два этапа с разницей от двух до трех недель.