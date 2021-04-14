Путин рассказал о состоянии после второй прививки от коронавируса

Вторая прививка от коронавируса у Владимира Путина прошла без побочных явлений. Президент отметил, что достаточный иммунный ответ у него сформировался еще после первой инъекции.

«Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Врачи сказали, уже после первой прививки появился хороший иммунный ответ. Эффект положительный. Никаких побочных явлений нет. Надеюсь, что и не будет», — привело цитату Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вакцинацию стоит пройти всем, включая тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса перед началом заседания Русского географического общества. Он призвал всех собравшихся последовать его примеру, чтобы проявить заботу о своем здоровье и своих близких.

Особо Путин отметил, что вакцинация, которую сейчас проводят в России, позволит наконец побороть пандемию.

Первую укол вакцины президенту России Владимиру Путину поставили 23 марта. Процедура прошла не публично. Сам российский лидер пояснил, что не хотел повторять опыт лидеров других стран, которым прививку ставили под объективами камер.

Владимир Путин не назвал вакцину, которую он получил. Известно только то, что это отечественный препарат.

В России сейчас привиться можно тремя вакцинами. Это «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» Роспотребнадзора и инактивированная «КовиВак» Центра имени Чумакова. Все они предусматривают две инъекции.

Людей старше 60 лет разрешили прививать только первыми двумя. «КовиВак» еще не прошла необходимые испытания.