Путин сделал вторую прививку от ковида

Президент Владимир Путин сказал, что сделал второй укол вакцины. Первую прививку ему сделали 23 марта. РИА «Новости» сообщило, что о второй инъекции российский лидер заявил на президиуме Русского географического общества.

«Прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», — сказал Путин.

Первую дозу вакцины от коронавируса Владимир Путин получил 23 марта. За день до этого он заявил, что вакцинация — это добровольный выбор каждого человека.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после инъекции у Путина был полноценный рабочий день. Сам Путин признался, что после первого укола он на три дня отказался от спорта, но принял контрастную ванну.

Обе инъекции президенту России делали не публично. Сам он пояснил, что не хотел «обезьянничать», повторяя практику лидеров других стран, прошедших процедуру под фото и видеокамерами. Путин пояснил, что под видом вакцины для красивого кадра можно использовать физраствор. Также российский лидер не назвал вакцину, которую он получил. Известно только то, что это отечественный препарат.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Векторная вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» Роспотребнадзора и инактивированная «КовиВак» Центра имени Чумакова. Все они ставятся в два этапа с разницей в две-три недели. Людей старше 60 лет разрешили прививать только первыми двумя. «КовиВак» еще не прошла необходимые испытания.