Песков рассказал о разговоре Путина с Лукашенко о переговорах с Байденом

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «извинения» Владимира Путина перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко фигурой речи. Он объяснил, что президент России рассказал белорусскому коллеге об обсуждении республики с президентом США Джо Байденом.

«Как правило, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без уведомления — это то, что не совсем принято в международной практике. Это не стоит воспринимать как непосредственные извинения, это фигура речи. Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», — передал ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что Путин проинформировал о разговоре с Байденом Лукашенко по своей инициативе. По словам Пескова, он всегда информирует президента Белоруссии «о имевших место контактах».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский и американские президенты Владимир Путин и Джо Байден во время телефонных переговоров обсудили белорусское государство, сообщила «Газета.ru». Лукашенко позже сказал, что Путин ему звонил и «извинялся», что без разрешения обсуждал Белоруссию.