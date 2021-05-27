Россия намерена защищать права задержанной в Минске Софии Сапеги. Вопрос о возможном ее переводе в Москву поднимет президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва намерена использовать разные форматы для защиты россиянки, учитывая особый характер отношения с Белоруссией.

Отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона запросить выдачу задержанной девушки, Песков ответил, что Россия может поднять этот вопрос.

«В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки», — добавил он. При этом представитель Кремля отметил, что пока нет конкретных предложений по этой теме.

«Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске», — пояснил Песков.

Как напомнила «Газета.ru», изначально темой встречи президентов России и Белоруссии называли совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в ближайшую пятницу, 28 мая, в Сочи.

Россиянку Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который проходит по ряду уголовных дел. Они находились среди пассажиров самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Во время полета через воздушное пространство Белоруссии самолет экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о заложенном взрывном устройстве.

В Белоруссии Софию Сапегу арестовали на два месяца. Как рассказал ее адвокат, ей предъявили обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния. По данным МИД, речь идет о серии преступлений, которые она совершила в Белоруссии с августа по сентябрь 2020 года.