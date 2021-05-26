Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пройдут в Сочи в ближайшую пятницу, 28 мая. Заявлений по итогам встречи не будет. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Александр Лукашенко приедет в Россию с рабочим визитом.

«Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, сделают ли президенты заявления по итогам встречи.

Песков не исключил, что Александр Лукашенко расскажет президенту России о состоянии белорусской экономики. Заявления о возможной финансовой помощи будет зависеть от постановки вопроса белорусского лидера. Так он прокомментировал вопрос о помощи России по рефинансированию внешних долгов союзной республики.

«Президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии», — заявил Песков.

Он напомнил, что Россия прямо и косвенно оказывает помощь союзной республике, но пересмотр встреча глав двух стран не повод пересматривать увеличение субсидий.

В последний раз президент России Владимир Путин встречался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в конце апреля. Их переговоры продолжались почти четыре часа. Перед началом встречи Лукашенко анонсировал обсуждение союзных программ. По его словам, осталось договориться по трем пунктам, среди которых общее налогообложение.