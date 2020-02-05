Кремль рассказал, как Россию защищают от коронавируса

Россия всерьез работает над тем, чтобы коронавирус не навредил стране. Сейчас создается вакцина, а границу усиленно контролируют. Путину каждый час сообщают последние новости об этой болезни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил пока не оценивать принимаемые меры. «Ведется очень масштабная работа, она ведется днем и ночью. Пока можно без сомнения это констатировать», — пояснил он, пишет «Интерфакс».

По словам Пескова, для защиты границ от проникновения коронавируса на территорию страны работают дипломатические службы, средства и силы Воздушно-космических сил России. Также работают ученые и компании.

«Имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины, ее моделирования», — уточнил представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что президент получает всю информацию о том, как развивается ситуация вокруг коронавируса ежедневно. При необходимости Путина информируют каждый час.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане. Сейчас зараза уже распространилась по всему миру. В России зафиксировали два случая заражения: в Тюменской области и Забайкалье. Самолеты Военно-космических сил России вывезли из провинции Хубэй граждан России и стран СНГ. У всех эвакуированных нет признаков пневмонии, но они могут быть потенциальными носителями вируса. Для того, чтобы снизить риск массового заражения, всех эвакуированных оставят на карантине в реабилитационном центре Тюменской области на две недели.

Сегодня в аэропорту Рощино приземлился второй самолет с эвакуированными из Китая россиянами и жителями стран СНГ.