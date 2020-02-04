Две недели взаперти и двойная ограда. Как эвакуированные из Уханя россияне будут жить в карантинной зоне

Эвакуированных из Ухани россиян ждет карантин под Тюменью. Прямо на взлетном поле аэропорта они пройдут пограничный и таможенный контроль, а потом их на автобусах доставят в центр в 30 километрах от города. Там их заселят в комнаты, откуда не будут выпускать две недели. Сам же центр обнесут двойным ограждением.

Главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что людей с критическими признаками пневмонии в самолет не посадили. Вывести их из Уханя невозможно. На борту находятся люди, которые здоровы на вид, но могут быть носителями вируса. Среди эвакуированных есть дети.

Источник фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

«После приземления их снова осмотрят медики. Прямо на летном поле они пройдут таможенный досмотр и пограничный контроль, чтобы не было лишних контактов. После этого на специальных автобусах и увезут в реабилитационный центр», — рассказала Анна Попова.

Реабилитационный центр находится на расстоянии нескольких километров от другого жилья. Вокруг здания выстроили два периметра ограждения и выставили охрану.

Сам центр оборудован всем необходимым для соблюдения биологической безопасности. Там есть дезинфекционная камера, устройства для утилизации медицинских отходов. Система очистки стоков работает так, что ничего не попадает во внешний мир.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Источник фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Всех эвакуированных разместят в одноместных или двухместных номерах со всеми удобствами. Для семей предоставят специальные комнаты, где они смогут разместиться с детьми.

«Каждому из тех, кто прилетает, в своей комнате нужно будет прожить две неделя, не выходя из нее», — подчеркнула Анна Попова.

За соблюдением правил биологической безопасности будет следить специалист Роспотребнадзора.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что для прибывающих в центр создадут максимально комфортные условия для жизни.

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Источник фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

«В каждом номере есть телевизор, холодильник, душ, туалет. Для того, чтобы детишкам можно было заниматься, и игрушки детские и пластилин, шахматы, шашки. Подготовлено хорошее меню. Будем кормить четыре раза в день», — заявил он.

Несмотря на то, что ни глава Роспотребнадзора, ни губернатор не раскрыли названия реабилитационного центра, журналисты выяснили, что речь идет о «Градостроителе» в поселке Винзили. Как сообщило издание «Тюмень Онлайн», большинство персонала реабилитационного центра отпустили домой, а постояльцев — выселили.

Местные жители рассказали, что движение вокруг учреждения идет с самого утра. На месте работают все коммунальные службы, плюс протягивается интернет-кабель. Внутрь центра пускают только медицинские автомобили. Кроме того, со всей области сюда же свозят врачей.

На опубликованных с места событий кадрах видно, что на воротах написано «Добро пожаловать! Жизнь прекрасна!».

Российское посольство отправило в Ухань специальный автобус. На нем из зараженного коронавирусом города вывезли россиян. Однако уезжать из охваченного корронавирусом города захотели не все. Подробности рассказал «360» участник отечественного творческого коллектива Денис Гунгер. Он пояснил, что возвращаться домой отказалась одна девочка, которая осталась ждать, пока все нормализуется.