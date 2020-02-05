Второй самолет с россиянами из Уханя приземлился в Тюмени

Военные привезли в Тюмень вторую группу россиян из китайского Уханя, где бушует коронавирус. На борту самолета 64 человека. Заболевших среди них нет, но карантина им не избежать.

«По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — приводит RT текст сообщения пресс-службы Минобороны России. Всех людей отвезут в карантинный центр, который обустроили в здании санатория в 30 километрах от города. Там уже находятся 80 пассажиров первого самолета Воздушно-космических сил России, который прилетел в Тюмень утром 5 февраля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для карантинного центра выбрали самое подходящее место — распространение инфекции отсюда просто невозможно. Здание дополнительно огородили, установили наблюдение и улучшили системы канализации и переработки отходов.

По данным ВОЗ, от китайского коронавируса, который появился в Ухане, уже умерли 492 человека. Более 24 тысяч человек заразились. В России зафиксировали два случая заражения. Девушку из Китая лечат в Тюменской области, а мужчину — в Чите.