Второй самолет с россиянами из Уханя приземлился в Тюмени
«По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — приводит RT текст сообщения пресс-службы Минобороны России. Всех людей отвезут в карантинный центр, который обустроили в здании санатория в 30 километрах от города. Там уже находятся 80 пассажиров первого самолета Воздушно-космических сил России, который прилетел в Тюмень утром 5 февраля.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для карантинного центра выбрали самое подходящее место — распространение инфекции отсюда просто невозможно. Здание дополнительно огородили, установили наблюдение и улучшили системы канализации и переработки отходов.
По данным ВОЗ, от китайского коронавируса, который появился в Ухане, уже умерли 492 человека. Более 24 тысяч человек заразились. В России зафиксировали два случая заражения. Девушку из Китая лечат в Тюменской области, а мужчину — в Чите.