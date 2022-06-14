Песков рассказал о планах Путина на отпуск

Президент РФ Владимир Путин не планирует брать отпуск этим летом, сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что на фоне напряженной ситуации глава государства может отказаться от летнего отдыха в этом году.

«Нет, пока об этом речь не идет», — ответил он на вопрос об отпуске.

Дмитрий Песков также назвал преимущества от экономической ситуации, в которой оказалась Россия, прокомментировал попытки Запада вытолкнуть страну из международной жизни, переориентацию на Восток и состав участников ПМЭФ.