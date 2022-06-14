Россия сохранит разные формы сотрудничества с дружественными странами. Ее выталкивание из международной жизни невозможно. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и по сути невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — сказал он.

Россия продолжит торговый и инвестиционный обмен с другими странами, будут новые проекты в области производства. Связи восстановят на новой основе в условиях беспрецедентной войны, которая была объявлена против России, сказал Дмитрий Песков.

ПМЭФ, по его словам, сохранит международный статус, в нем по-прежнему примут участие представители стран, заинтересованных в российской экономике. Представитель Кремля признал, что делегатов с Запада в этом году будет меньше, так как многие вынуждены пережидать, чтобы в будущем вновь вернуться на российский рынок. Однако это не означает полной переориентации на Восток — сотрудничество будет налаживаться в разных направлениях.