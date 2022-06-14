Песков назвал плюсы нелегкой экономической ситуации, в которой оказалась Россия

Ситуацию, в которой сейчас находится Россия, «можно охарактеризовать кк тяжелую» в плане ведущейся против нее беспрецедентной экономической войны, однако в этом положении есть и светлые стороны. В частности, появляются условия для поиска новых механизмов сотрудничества с дружественными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что роль резервных валют, доллара, евро «неминуемо ослабевает». По всему миру люди осознают, что не стоит «класть все яйца в одну корзину».

«Грубо говоря, когда у вас вложены деньги в некую страну, и вы отчетливо вдруг поняли, что их могут у вас просто отобрать, или если вы вкладываете деньги в какие-то огромные объекты и понимаете, что их тоже могут отобрать, то вы <…> постепенно начинаете яйца все-таки класть в разные корзины», — заметил Песков.