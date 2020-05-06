Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

Торжественное мероприятие пройдет рано утром 9 мая. А после него в планах у главы государства — выступить с обращением к российским гражданам, заявил Песков. Это состоится ориентировочно в 10:00.

Большинство мероприятий по случаю 75-летия Победы в этом году перенесли из-за пандемии. 9 мая в Москве пройдет только авиационная часть парада. Традиционная акция «Бессмертный полк» состоится в видеоформате в интернете. Ожидается, что на улицы городов, вместо людей с плакатами, выедут военные автомобили, из которых будут звучать поздравления и песни фронтовых лет. Праздник завершится салютом.

Мероприятия по случаю годовщины окончания войны решил не отменять глава Белоруссии Александр Лукашенко.