Шойгу объяснил, как Россия отметит День Победы во время пандемии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что военный парад из-за коронавируса перенесен.

В субботу, 9 мая, пройдет только его авиационная часть.

«Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47-ми городах страны и на российских военных базах за рубежом, — заявил Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

Министр добавил, что юбилейная программа «создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию».

Уже 6 мая в парке «Патриот» состоится встреча военнослужащих Восточного военного округа. Они 28 января вышли из Хабаровска и прошли почти 8,5 тысячи километров до Москвы с копией Знамени Победы.

Шойгу рассказал, что на Северном флоте и во всех военных округах России 9 мая пройдет возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам. Военнослужащие отдадут воинские почести погибшим героям. Традиционная минута молчания начнется в 19:00.

Акция «Бессмертный полк» в этому году состоится в видеоформате, ее можно будет увидеть в интернете. Люди выйдут на балконы с фото своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Все желающие могут спеть «День Победы». На улицах городов и поселков по всей России из военных автомобилях прозвучат поздравления и песни фронтовых лет.

Праздник закончится салютом. Министр отметил, что каждому залпу присвоят имя героя войны, памятного события или название воинского формирования. При этом глава Минобороны напомнил, что 9 мая должны соблюдаться все меры безопасности.

Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал всех желающих спеть «День Победы» на разных языках.