Песков рассказал, когда Путин успел освоить вездеход

Президент России Владимир Путин прокатился по тувинской тайге на вездеходе. Как выяснилось, этот вид транспорта глава государства освоил давно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», — передало РИА «Новости» его слова.

Прошедшие выходные Владимир Путин провел вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они катались на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он делает разные поделки из дерева. Также российский лидер бросил перед отъездом в местную реку монетку, чтобы вернуться снова, и попробовал воды из колодца.

Для поездки Владимир Путин выбрал очень теплый костюм. Пресс-секретарь объяснил, что в Туве в туфлях и пиджаке не погуляешь, поэтому пришлось утеплиться. Также выяснилось, что даже во время этой поездки ядерный чемоданчик находился всегда рядом с президентом.