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    22 марта 2021, 14:08

    Песков рассказал, когда Путин успел освоить вездеход

    Анастасия Калинина

    Президент России Владимир Путин прокатился по тувинской тайге на вездеходе. Как выяснилось, этот вид транспорта глава государства освоил давно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, когда Путин успел освоить вездеход

    «Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», — передало РИА «Новости» его слова.

    Прошедшие выходные Владимир Путин провел вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они катались на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он делает разные поделки из дерева. Также российский лидер бросил перед отъездом в местную реку монетку, чтобы вернуться снова, и попробовал воды из колодца.

    Для поездки Владимир Путин выбрал очень теплый костюм. Пресс-секретарь объяснил, что в Туве в туфлях и пиджаке не погуляешь, поэтому пришлось утеплиться. Также выяснилось, что даже во время этой поездки ядерный чемоданчик находился всегда рядом с президентом.