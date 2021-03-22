Песков рассказал, где находится ядерный чемоданчик президента

Президент России Владимир Путин всегда имеет при себе все необходимые стратегические средства связи, в том числе ядерный чемоданчик. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — передало РИА «Новости» его слова.

Минувшие выходные Владимир Путин провел в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Перед отъездом президент бросил в местную реку монетку, чтобы снова вернуться. После этого глава государства выпил воды из колодца, который стоял на берегу. Также Шойгу показал российскому лидеру свою мастерскую, где вырезает из сухих деревьев поделки. Это не первая совместная поездка Путина и Шойгу. В 2019 году они вместе посетили Туву — родной регион министра.

Российский президент ранее обозначил ключевой момент для России за последние 20 лет — это восстановление нашей страны как единого централизованного государства.