Появилось видео прогулки Путина по Сибири

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу прилетели на выходные в Сибирь. Их прогулку по тайге сняли на видео.

На кадрах Путин и Шойгу гуляют по подвесному мосту, глава Российского государства разглядывает в бинокль сову и ведет гусеничный вездеход. Глава Минобороны показал президенту мастерскую, где он занимается своим хобби — поделками из сухих деревьев.

В середине ролика Путин и Шойгу делают привал и пьют чай, а потом шагают по глубокому снегу. Ранее об этой поездке рассказал глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

Российский лидер в передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил, что ключевой момент для России за последние 20 лет — это восстановление нашей страны как единого централизованного государства. Он отметил, что благодаря терпению и мужеству народа Россия преодолела все трудности 1990-х годов, а возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ — это историческое событие.