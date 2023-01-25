Власть 25 января 2023, 03:59 Песков рассказал, когда Путин последний раз видел Зеленского Песков подтвердил, что у Путина несколько лет не было контакта с Зеленским РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

В последний раз Путин виделся с Зеленским в 2019 году на саммите «нормандской четверки» во Франции. Тогда же российский лидер провел двусторонние встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.

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После этого Путин дважды созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. Песков подтвердил, что после этого у президента России не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским.

Президент Украины неоднократно заявлял, что не готов идти на переговоры с Россией. При этом Зеленский продолжает выпрашивать у западных стран вооружение для ВСУ и меняет неугодных помощников.

Киев пытается скрыть огромную коррупцию, поскольку не может отчитаться перед Западом, куда были потрачены полученные в качестве финансовой поддержки средствах. Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео признался, что американские инструкторы долго готовили ВСУ.