Мир 25 января 2023, 03:47 Помпео подтвердил, что США долго готовили украинских солдат к конфликту Экс-госсекретарь Помпео: бойцы ВСУ долгое время обучались в США freepik

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Американские инструкторы долгое время обучали украинских солдат, заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире подкаста Fox News. По его словам, США «проделали отличную работу», когда учили других защищать свою страну.

«Вы должны знать, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — отметил Помпео.

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Он не стал уточнять, о каких методах идет речь. Фактически американский политик признался, что США готовили Украину к конфликту.

До этого бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские договоренности служили всего лишь прикрытием. Киеву нужно было время, чтобы собрать силы и подготовиться. В 2014 году блок НАТО не мог оказывать Украине такую поддержку, какую он оказывает ей сейчас. Германия, как страна-гарант выполнения Минских соглашений, расписалась во лжи.