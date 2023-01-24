Эксклюзив 24 января 2023, 12:23 (обновлено: 24 января 2023, 14:05) Внутренние враги или бегство от проверок из США. Что кроется за кадровыми решениями Зеленского Политолог Подлесный: перестановка в правительстве Украины скроет дележку денег Запада Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал крупные кадровые перестановки в политических верхах страны. Уже известно об отставке Кирилла Тимошенко с поста заместителя главы офиса украинского лидера. Также свои должности покинут генпрокурор Алексей Симоненко и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Директор АНО «Центр прикладной социологи и политологии» Геннадий Подлесный в разговоре с «360» оценил последствия этих изменений.

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Далее — прямая речь

На первый взгляд, ничего не предвещало подобных перемен. Не произошло то сверхординарное событие, после которого украинская власть могла встрепенуться и начать перемены.

Все прозаичнее: киевский режим вышел на вариант самоуничтожения в том виде, в котором он сформировался к концу января 2023 года. Коррупционная составляющая и власть Зеленского превысили все нормы приличия.

Испугались проверки

Это беспокоит американское правительство, в том числе обновленную после недавних выборов нижнюю палату конгресса. Там всерьез взялись за проверку средств, выделенных на поддержку Украины. А это миллиарды долларов.

РИА «Новости»

Проверка со стороны США — одна из возможных причин перестановки в политических элитах Украины. С помощью кадровых изменений Зеленский заметает следы. Упомянутые в различных заявлениях украинского руководства — официальных и непубличных — люди в той или иной степени повязаны черными и серыми схемами дележки финансовых потоков.

Встряска внутренним врагом

Второй аспект — усталость украинских граждан от однообразной повестки. Им нужна определенная встряска, нужны внутренние враги.

Внешний противник ясен — Россия и ее правительство. Но внутренние враги тоже нужны. Они поддержат имидж Зеленского как супергероя. Этот образ президента подкрепят решительной и смелой борьбой с собственными плохими политиками.

Не стоит исключать третий вариант. Нынешняя «гвардия» Зеленского поистрепалась, да и денежные подношения сократились. На этом фоне возникли новые желающие преподнести в дар Зеленскому некие проценты от своего бизнеса.

Для этого ему нужно зачистить поле от уже бывших соратников. Открыть «поляну» для новых политиков и дарителей.

В этом случае совпадают как минимум два фактора: борьба с внутренними врагами, которые не дают победить в спецоперации, и обновление политической поляны. Новые лица в понимании обывателя знают, что делать, они будут работать. Но это лишь внешняя оболочка, под которой скрываются взятки, откаты и множество других нюансов вроде борьбы межэлитных группировок.