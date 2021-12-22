Песков рассказал, когда можно планировать новый саммит между Путиным и Байденом

Россия намерена дождаться ответа от США по гарантиям безопасности. После этого можно будет говорить об организации и проведении саммита президентов обеих стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Прогноз по новой встрече в эфире телеканала «Россия 24» дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перед тем, как говорить о новом очном саммите, нужно понять, каким будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на наши предложения», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что Россия сформулировала и передала Соединенным Штатам и государствам Европы проекты двух документов по гарантии безопасности.

Требования, предъявленные Путиным к США и НАТО, поставили Запад в безвыходное положение. Кремль, написал The Guardian, хочет переписать возникшие на бывших советских территориях и в государствах-сателлитах правила.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал некоторые пункты документов неприемлемыми. Определенные части, согласился он, все же можно обсудить.