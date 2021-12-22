Блинкен назвал ряд предложений России по безопасности в Европе непроходными

Среди предложений России по гарантиям безопасности в Европе есть те, которые можно обсудить, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом некоторые предложения РФ он счел неприемлемыми.

«Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать», — сказал политик.

Глава Госдепа отметил, что со стороны США тоже есть предложения, на которые нужно будет отреагировать российской стороне. Переговоры с РФ, по его словам, могут начаться в начале 2022 года. По крайней мере, Штаты на это рассчитывают.

«Россия делала заявления и публиковала документы относительно своих претензий, требований и обеспокоенности. Они есть и у США, и у всех наших партнеров в Европе. <…> Все это будет обсуждаться», — добавил Блинкен.

По мнению госсекретаря, в отношении России США занимаются и дипломатией, и сдерживанием, но предпочтение отдается предсказуемым и стабильным отношениям. Однако, как подчеркнул глава Госдепа, на «безрассудные или агрессивные» действия РФ США будут давать решительный ответ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что источником напряженности в Европе являются действия США, а идея назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности РФ исходила от лидера Штатов Джо Байдена. Путин подчеркнул, что России нужны юридические гарантии безопасности, хотя в то, что США исполнят их, верить все равно нельзя.