The Guardian указал на безвыходное положение НАТО и США из-за требований России

Требования президента Владимира Путина к США и НАТО касательно гарантий безопасности в Европе поставили Запад в безвыходное положение, написал The Guardian. По мнению издания, Кремль, по сути, стремится переписать все правила, возникшие на бывших советских территориях и в государствах-сателлитах.

Требование России касалось, в частности, гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России. Еще одно — исключение возможности вступления Украины и Грузии в НАТО.

В The Guardian предположили, что Россия не получит права вето на размещение войск и ракет НАТО в Польше и Румынии. Что касается Украины, то альянс заверил лидера страны Владимира Зеленского в том, что двери организации для республики по-прежнему открыты.

«Тем не менее сосредоточение войск на украинской границе и готовность Путина публично требовать невозможного в своей совокупности выглядят чрезвычайно зловеще», — подчеркнули в редакционной статье издания.

Газета обратила внимание на то, что Кремль еще больше поднял ставки на этой неделе, потребовав, чтобы США и НАТО в ближайшее время ответили на предложения. В итоге Запад оказался почти в безвыходном положении, потому что ему нужно продемонстрировать свое желание продолжать разговор и одновременно показать, что в случае «военного вторжения» против России будут введены новые санкции. В конечном итоге Украина и ее западные союзники оказались в неудобном положении, констатировали авторы материала.