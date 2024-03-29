Знаменитости 29 марта 2024, 11:08 Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию Shot: певица Пугачева может стать иноагентом 12 апреля накануне своего 75-летия РИА «Новости»

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Певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию. День рождения артистка будет отмечать в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас в Минюсте изучают деятельность артистки: ее публичные высказывания и источники финансирования. После сбора необходимых данных министерство должно будет принять решение в течение 10 дней.

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В случае подтверждения статуса иностранного агента решение должны объявить в пятницу, 12 апреля: обновления в списке иноагентов обычно публикуют именно в этот день недели.

Адвокат Александр Добровинский в комментарии для «360» рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом. Он подчеркнул, что изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.