Власть 26 февраля 2024, 21:36 Песков прокомментировал сообщения о переговорах по обмену Навального Песков заявил, что ему неизвестно о переговорах по обмену Навального на Соколова РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что он не слышал о соглашениях по обмену Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Соколова. Об этом он заявил газете The Financial Times.

«Мне ничего не известно о таких соглашениях», — сказал Песков.

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Ранее Мария Певчих* сообщала, что перед смертью Навального Россия, США и ФРГ якобы вели переговоры об обмене осужденного главы ФБК** на Вадима Соколова.

Алексей Навальный умер 16 февраля в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. На место приехала скорая помощь, но медики не смогли спасти мужчину.

В июне прошлого года CNN сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия запросила у США для обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Соколова. Он отбывает пожизненный срок по обвинению в убийстве чеченского боевика в берлинском парке Тиргартен.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы обсуждать с США обмен заключенными, но на равноценных условиях.

*Физическое лицо, выполняющие функции иноагента в России.

**Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.