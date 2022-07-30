Россия запросила у США обмен еще одного заключенного — бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники. Красиков осужден за убийство бывшего чеченского боевика в прошлом году и отбывает пожизненный срок.

По данным канала, российская сторона попросила включить его в список на обмен наряду с предпринимателем Виктором Бутом. Запрос передали «через неофициальный канал, используемый ФСБ». По информации источников, запрос «сочли проблематичным по нескольким причинам», одна из которых заключается в том, что Красиков находится под стражей в Германии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США «ведутся компетентными ведомствами», конкретного результата пока нет. Семья Виктора Бута, которого предложили обменять на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, сомневается в исходе сделки, поскольку она обсуждается не в первый раз.

Бута обвинили в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма.