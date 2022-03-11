Песков прокомментировал разрешение «постов ненависти» о россиянах в соцсетях

Если информация о том, что Facebook и Instagram разрешили «посты ненависти» о россиянах, подтвердится, нужно «решительно пресечь деятельность» этих соцсетей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Его слова привело РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«Нужно проверить, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, и если это так, надо решительно пресечь их деятельность», — сообщил Песков.

О том, что компания Meta Platforms разрешит призывы к насилию против россиян и представителей ВС РФ на платформах Facebook и Instagram, ранее сообщили СМИ. Отмечалось, что нововведение распространят только на «некоторые страны». Это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Украина. В Facebook и Instagram якобы можно будет размещать публикации с призывами о смерти глав России и Белоруссии, но без каких-либо подробностей. Призывы к насилию над россиянами разрешены в случае, если в них будет упоминаться спецоперация на Украине. По данным СМИ, письма с указаниями уже направили модераторам контента.

Директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс назвал такое разрешение «выражением примитивного расизма».