Власть 01 марта 2023, 15:08 Песков прокомментировал идею усилить наказание за фейки об участниках СВО Песков: инициативу усилить наказание за фейки об участниках СВО надо изучить РИА «Новости»

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Поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации предстоит изучить и проработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков обратил внимание, что инициатива новая, поэтому требует соответствующей проработки.

Поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО внесли на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что для нарушителей собираются ввести штраф до пяти миллионов рублей, исправительные работы или до 15 лет тюрьмы.

Комитет Госдумы одобрил поправки по ужесточению наказания за дискредитацию участников СВО.